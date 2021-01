Vidal, il ritorno al gol in Serie A dopo 6 anni proprio

La rete siglata da Arturo Vidal al 12′ del primo tempo, e che ha aperto le marcature del Derby d’Italia, è il primo in campionato in questa stagione. L’ultimo era stato ben 2.087 giorni fa, in un Sampdoria-Juventus 0-1. Caso del destino, il primo gol della sua nuova avventura italiana lo ha siglato proprio ai bianconeri.

Foto: Twitter Inter