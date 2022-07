Vidal, il cugino ammette: “Arturo al Boca penso entro una settimana”

Arturo Vidal è uno dei giocatori che l’Inter ha deciso di mettere sul mercato. Il cileno infatti non è rientrato nei piani dell’allenatore e la dirigenza ora vuole liberarsi anche del pesante ingaggio che pesa alle casse del club. In questi giorni è salito alla ribalta il Boca Junior che sembra deciso ad acquistare il cileno. A confermare la possibile trattativa è stato il cugino del calciatore ora all’Inter. Gonzalo Vásquez, ai microfoni di Radio La Red, si è sbilanciato, parlando di altissime possibilità di vedere Vidal alla Bombonera il prossimo anno.

Queste le sue parole.“Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana. Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d’occhio, non so quanto seriamente. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l’emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera. Arturo ha un grande rispetto per Juan Román per la sua carriera ed è stato commosso dalla sua chiamata, era felice. Román è un dio del calcio. Arturo mi dice che sarebbe molto importante per lui giocare nel Boca, sente che sarebbe molto positivo per la sua carriera”.

Foto: Instagram personale