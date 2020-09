Vidal, Godin, Koulibaly e non solo: sarà una settimana caldissima

Una settimana caldissima, la prossima. In arrivo il via libera per Arturo Vidal, in modo da permettergli di sbarcare a Milano per visite e firma con l’Inter, non sono previsti intoppi. E anche se in tanti dicono che la trattativa Godin-Cagliari è difficile, difficilissima, ci sono margini importanti perché si vada alla definizione, è questa la volontà del difensore uruguaiano. Esattamente come il Genoa aspetta da tempo l’ultimo sì di Juan Jesus, pur non avendo perso di vista Ranocchia. Il sogno sarebbe quello di prenderli entrambi.

Occhio alla posizione di Koulibaly. Il Manchester City vuole definire i dettagli, mentre il Napoli ha da tempo il sì totale di Papastathopoulos che freme per raggiungere Gattuso in Campania. Precedenza al giro degli attaccanti: Milik ha un accordo con la Roma, in attesa che i giallorossi facciano lo stesso con il Napoli, in un discorso che coinvolge direttamente Dzeko e indirettamente Suarez.

Bakayoko aspetta sempre il Milan, si è promesso ai rossoneri da un mese e confida che la pausa di riflessione duri poco. Ovviamente sarà il giorno della visite di Borja Valero a Firenze: tra poche ore e non sabato scorso come ci avevano raccontato, senza fondamento. Le stesse visite che faranno Badelj e Melegoni per il Genoa, doppia sorpresa della domenica, aspettando altre novità che di sicuro non mancheranno.

Foto: Twitter Vidal