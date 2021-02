Vidal, gli esami al ginocchio evidenziano un trauma. Corsa per esserci contro la Lazio

Secondo quanto riportato da Sky, gli esami si è sottoposto in mattinata Arturo Vidal hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il centrocampista dell’Inter era stato costretto a uscire dal campo all’intervallo, sostituito da Gagliardini, nella partita vinta ieri sera per 2-0 dai nerazzurri a Firenze e proverà a recuperare in vista della sfida alla Lazio di domenica, essendo squalificato per il ritorno della semifinale di Coppa Italia di martedì.

Foto: Twitter personale