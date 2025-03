Vidal: “È più facile giocare con l’Argentina che con il Paraguay”

Il Cile è uscito sconfitto contro il Paraguay per 1-0. Un duro colpo per la squadra di Arturo Vidal, che si trova in ultima posizione nella classifica per i Mondiali 2026. Tuttavia, l’ex centrocampista di Juventus e Inter ha assicurato che martedì prossimo contro l’Ecuador la Nazionale si giocherà tutto, mostrandosi ottimista per quello che verrà. “Lo spogliatoio è con la testa alta. Abbiamo fatto una partita corretta e meritavamo un pareggio, ma loro hanno sfruttato la loro occasione. Sappiamo tutti che martedì ci giochiamo una finale e sarà l’ultima chance di qualificarci per il Mondiale. È lì, sappiamo tutti che dipende da noi qualificarci”, ha dichiarato il centrocampista nella zona mista ai microfoni di Olé.

Infine: “Sarà l’ultima occasione. Se vinciamo ci qualificheremo, perché credo che contro l’Argentina sarà molto più facile che giocare qui contro il Paraguay, che veniva da una serie di vittorie”. Pochi secondi dopo ha aggiunto: “Contro l’Argentina giochiamo sempre bene, soprattutto in casa con il nostro pubblico. Sicuramente porteremo a casa i tre punti”.

Foto: Instagram Vidal