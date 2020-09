Vidal e Conte, finalmente sulla stessa barca sei anni dopo

Un sorriso a trentadue denti, quello stampato sui volti di Antonio Conte e Arturo Vidal, di nuovo insieme. Alla fine l’allenatore nerazzurro è stato accontentato dal club, ritrovando così un guerriero in più a centrocampo, un punto fermo nel suo 3-5-2. Un sodalizio cominciato nel lontano 2011, quando Conte prendeva in mano una Juventus completamente da rilanciare ad alti livelli, scegliendo di puntare anche sul centrocampista cileno, poi diventato un fedelissimo. Diceva Conte di lui, negli anni in bianconero: “Con Arturo in campo, si può andare in guerra contro chiunque”. Vidal ricambiava, esaltando il suo allenatore come un maestro di tattica. Quel sodalizio in bianconero fruttò tre scudetti e trasformò Arturo Vidal in un vero e proprio top player internazionale. Un legame destinato a rinnovarsi e a insidiare proprio ciò che entrambi, a fatica, hanno contribuito a costruire: il dominio incontrastato della Vecchia Signora nel campionato italiano. Un’altra guerra – sportiva – da affrontare insieme, sei anni dopo l’ultima volta.

Foto: Twitter Inter