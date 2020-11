Vidal: “Dobbiamo andare al Mondiale, ora testa al Venezuela”

Ha parlato così Arturo Vidal al termine della sfida contro il Perù, decisa da una sua doppietta che ha fissato il risultato sul 2-0:

“Sono contento per i gol, ma la cosa più importante è la Nazionale ha vinto in casa. Ora dobbiamo concentrarci sul Venezuela. Sappiamo che tutte le squadre sono molto difficili da affrontare, ma dobbiamo giocare al 100%. Non possiamo perdere punti come abbiamo fatto nelle qualificazioni precedenti.

Dobbiamo andare a un altro Mondiale”.

Foto: Twitter personale Vidal