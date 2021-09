Vidal: “Col Brasile sarà una sfida intensa, come in Copa America. Vogliamo vincere”

In procinto di affrontare il Brasile per le qualificazioni ai Mondiali 2022, Arturo Vidal ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro del Cile. Ecco le sue parole riguardo la supersfida con i verdeoro:

“Abbiamo già affrontato il Brasile di recente, è stata una sfida alla morte in Copa America. Ora nelle qualificazioni bisogna riflettere un po’ di più su cosa può succedere in futuro, dobbiamo stare attenti e cercare di fare punti per avanzare in classifica. Sarà una sfida intensa e importante per noi, vorremmo replicare la vittoria nelle scorse qualificazioni, quando li battemmo per 2-0. Sono molto motivato, mi sono preparato a lungo per questa gara, per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Spero che otterremo i tre punti”.

Foto: Instagram Vidal