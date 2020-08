Vidal: “Alzerò la coppa con il Barcellona”

Arturo Vidal parla a Sport del suo presente e del futuro analizzando il percorso in Champions.

“Non so se sono stato io a cambiare la partita, ma mi sentivo molto bene e come al solito ho cercato di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Mi hanno fatto piacere gli elogi dei miei compagni, mi hanno reso orgoglioso, ancor di più quelli di Messi, il numero 1, il nostro capitano, spero di continuare così”. Poi aggiunge: “Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa. L’inizio della stagione non è stato facile per me, ma ho fatto di tutto per convincere l’allenatore a puntare su di me. Sono un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai miei compagni di reparto, ai tifosi piace il mio impegno in attacco e in difesa, il fatto che rincorro gli avversari ovunque. “Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo, ma che deve sempre pensare a vincere, anche il campionato e la Coppa del Re, so che non è facile ma abbiamo l’organico giusto e la voglia di vincere tutto. E’ vero che la Champions è l’obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale di Istanbul e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno”. Sicurezza e determinazione per Arturo Vidal che ha la Champions come obiettivo primario della sua carriera e vuole raggiungerlo con i blaugrana già a partire da quest’anno. Sul mercato, infine, Vidal non si scompone e riguardo ad un possibile interesse dell’Inter per lui in estate, o ad un ritorno alla Juventus, il cileno chiude: “Io sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra, per avere un ruolo importante come è sempre successo nella mia carriera. Non penso a cambiare squadra a ogni finestra di mercato, poi se il club o l’allenatore mi dicono che devo andar via è un altro discorso, ma non ci siono questi problemi e credo di poter dare tanto a questa squadra”.

Foto twitter personale Vidal