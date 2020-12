Vidal: “Alla Juve ho passato quattro anni bellissimi, con Conte ci sentivamo anche in passato”

Arturo Vidal ha parlato a Sky Sport in una lunga intervista, queste le sue parole sul suo momento trascorso alla Juve e del rapporto con Conte:

“Sono stati 4 anni bellissimi alla Juventus, potrei parlarne per una settimana. Adesso però c’è la voglia di far qualcosa di nuovo in Italia. Non ho mai avuto contatti con la Juventus.

Con Conte parlavamo da tanto, non solo per venire qua ma anche in un’altra squadra in passato. Gli ho detto che volevo giocare con lui e fare il massimo per vincere insieme.

Il vero Vidal? Ancora all’Inter non si è visto niente. Ho fatto quello che vuole il mister, ho aiutato la squadra a crescere, ma ancora non avete visto il vero Vidal”.

Foto: Twitter ufficiale Inter