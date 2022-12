Victor Osimhen, 24 anni a quota 9: Napoli festeggia il suo bomber

Victor Osimhen può essere definito l’uomo copertina di questo Napoli 2022/23, calciatore in grado di rubare la scena anche agli emergenti Kvaratskhelia o Min-Jae. Spesso decisivo in questa stagione, l’attaccante nigeriano ha dimostrato una netta maturazione tecnica e caratteriale rispetto alle passate stagioni, portando punti pesanti in cascina per il primato del Napoli. Sembra passata una vita dalla smanacciata in area di rigore contro il Venezia, nel primo match dello scorso anno, finendo così per esultare sul prato dell’Olimpico per il gol vittoria contro la Roma o per la tripletta contro il Sassuolo nella bolgia del Maradona. Luciano Spalletti sa di poter contare sulla fame di questo ragazzo venuto da Lagos, già a quota 9 nella classifica cannonieri e con la sensazione che lo spettacolo non sia ancora finito. Idee chiare e reti pesanti, questo sta diventando Victor Osimhen: “Qual è il gol a cui sei più affezionato? Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli. Nella mia infanzia non ho mai pensato a vivere: la mia lotta quotidiana era per sopravvivere. Forse per questo, nulla mi fa paura. Tutti noi africani siamo orgogliosi del Marocco: abbiamo dimostrato il livello del nostro calcio”. L’attaccante nigeriano punta alle stelle e lo fa con la maglia azzurra: buon compleanno Victor!

foto: profilo twitter Osimhen