Vicina l’intesa tra Nizza e Metz per N’Guessan

Jean N’Guessan è a un passo dall’addio al Nizza. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, gli Aiglons hanno raggiunto un accordo con il Metz per il trasferimento del giocatore ivoriano. Per lui è pronto un contratto a lungo termine. Il 20enne centrocampista affronterà quindi una nuova sfida, dopo essere stato ceduto in prestito al Losanna e poi al Nîmes nelle ultime due stagioni.

Foto: Instagram N’Guessan