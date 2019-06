Vicenza, ufficiale l’ingaggio di Barlocco

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Vicenza ha comunicato l’acquisto di Luca Barlocco. Il terzino classe 1995 ha firmato un biennale. “La società LR Vicenza comunica che è stato perfezionato un accordo biennale con il calciatore Luca Barlocco che dal primo luglio vestirà la maglia biancorossa. Barlocco, terzino sinistro classe ’95, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Piacenza, con la quale ha sfiorato la Serie B, scendendo in campo 40 volte tra campionato e playoff, siglando 2 reti condite da 5 assist. In precedenza per lui due stagioni all’Alessandria, con una parentesi alla Pro Vercelli in Serie B. Con i grigi ha conquistato la Coppa Italia Serie C ed è arrivato in finale playoff contro il Parma nella stagione 2016/2017. In carriera ha vestito inoltre le maglie di Carrarese, Como e Novara. Benvenuto Luca!”.

Foto Sito Ufficiale