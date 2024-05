Vicenza-Taranto, fitto lancio di petardi al Menti. Colpito uno steward

Problemi di ordine pubblico al ‘Menti’ di Vicenza per il match fra i padroni di casa e il Taranto (finito 0-0). Sia ad inizio partita che a inizio secondo tempo, dalla curva del Taranto c’è stato un fitto lancio di perardi e fumogeni in campo che hanno ritardato il calcio di inizio, costringendo più volte l’arbitro a interrompere il gioco. Il secondo tempo non ripreso per un nuovo lancio di petardi da parte della tifoseria ospite. Uno dei petardi ha colpito uno steward che è stato portato fuori dall’impianto per le cure del caso. Il Taranto rischia una ammenda pesante e la squalifica della Curva o del campo di gioco per alnmeno una giornata, per la prossima stagione, vista l’eliminazione dai playoff.

Foto: logo Lega Pro