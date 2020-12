Vicenza, tamponi negativi per Bruscagin, Padella e Rigoni

Il Vicenza, con una nota apparsa sul sito ufficiale, ha comunicato che non ci sono nuove positività e che tre calciatori sono diventati negativi. Questo il comunicato: “La società LR Vicenza comunica che non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Sono inoltre stati sottoposti a tampone Matteo Bruscagin, Emanuele Padella e Luca Rigoni. Tutti e tre i calciatori risultano negativi al COVID-19 e si sottoporranno alle visite di idoneità per potersi riaggregare al gruppo.”

Foto: logo Vicenza