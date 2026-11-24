Vicenza, stop per Filippo Alessio: lesione al retto femorale sinistro. Il comunicato

24/11/2026 | 12:48:57

Il Vicenza perde per infortunio Filippo Alessio come si legge dal comunicato del club: “La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Filippo Alessio ha riscontrato una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero”.

Foto: sito Vicenza