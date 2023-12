Vicenza, si dimette l’ad Sagramola: “Atto giusto e doveroso”

Dopo la sconfitta per 4-1 a Trento, sono arrivate le dimissioni del direttore generale e a.d. biancorosso Rinaldo Sagramola che subito dopo la partita si è presentato in sala stampa e ai giornalisti ha dichiarato: “Ritengo giusto e doveroso rassegnare le mie dimissioni. Ringrazio per la fiducia che mi è stata generosamente data dalla proprietà e dalla città ma non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto”.

foto: Logo Vicenza