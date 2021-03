Vicenza: recuperano Meggiorini e Dalmonte, out Nalini. I convocati per la sfida con il Chievo

Per la sfida contro il Chievo di questa sera e valida per il posticipo della 27a giornata di serie B, il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, perde Nalini ma recupera Meggiorini e Dalmonte, sebbene ancora non al cento per cento. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: 22 Grandi, 33 Perina, 1 Zecchin; difensori: 24 Barlocco, 20 Beruatto, 15 Bruscagin, 23 Cappelletti, 76 Fantoni, 16 Padella, 13 Pasini, 4 Valentini; centrocampisti: 45 Agazzi, 8 Cinelli, 34 Dalmonte, 27 Pontisso, 30 Rigoni, 11 Vandeputte, 6 Zonta; attaccanti: 10 Giacomelli, 9 Gori, 70 Lanzafame, 29 Longo, 39 Mancini, 69 Meggiorini.

Foto: Twitter Vicenza