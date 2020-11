Vicenza, due membri dello staff e Cappelletti sono negativi al Covid-19

Con questa nota il Vicenza ha comunicato che Cappelletti e due dello staff sono risultati negativi: “La società LR Vicenza comunica che per la terza volta consecutiva non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Sono inoltre stati sottoposti a tampone Nicola Bizzotto, Matteo Bruscagin, Daniel Cappelletti, Emanuele Padella e due membri dello staff. Il calciatore Daniel Cappelletti e i due membri dello staff sono ora risultati negativi. I tesserati ancora positivi ripeteranno il test nei prossimi giorni.”

Foto: logo Vicenza