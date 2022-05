Vicenza arde per i playout: già venduti 8000 biglietti

Una doppia-sfida che varrà una stagione: parliamo dei playout, al termine dei quali solo una tra Vicenza e Cosenza resterà in Serie B. La gara di andata si giocherà sul campo del Lane e, come apprendiamo dal sito ufficiale del club, la risposta dei tifosi non si è fatta attendere: “Già 8.000 i tagliandi venduti in un solo giorno per la gara LR Vicenza-Cosenza! Gli ultimi posti disponibili per la vendita libera saranno a disposizione solo presso #LRStore e Centro di Coordinamento Club Biancorossi dalle ore 9:30 di domani! I possessori di pack per il girone di ritorno invece, come previsto, potranno continuare ad acquistare il loro posto riservato, presso tutti i punti vendita abituali e online sul sito di Ticketone, sino alle ore 15:00 di giovedì 12 maggio“.

Foto: Twitter Vicenza