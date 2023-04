Vice presidente Siviglia: “La Juventus non deve lasciare viva il nostro campo. A Torino ci andremo con ambizione”

La semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia è già iniziata, ad accenderla sono bastate le parole del vice presidente del club spagnolo José María del Nido Carrasco, che manda un messaggio ai bianconeri: “Dobbiamo andare a Torino con l’ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l’atmosfera che c’era contro il Manchester United, assicurarsi che nessuno lasci vivo il Ramón Sánchez-Pizjuán. Per noi è normale godersi questo tipo di partite. Essere uno dei quattro migliori club in Europa League è qualcosa di cui i tifosi sono orgogliosi. Nessuno vuole affrontare il Siviglia in Europa League a causa di questi numeri. Ogni volta che abbiamo affrontato i quarti di finale, abbiamo vinto la competizione. La Juventus non sarà contenta di doverci sfidare”.

Foto: Siviglia Instagram