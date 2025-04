Vice presidente Galatasaray: “Osimhen non ha detto che se ne andrà. Noi vogliamo tenerlo”

Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato al quotidiano spagnolo AS del futuro di Victor Osimhen: “Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua”.

Foto: Instagram Galatasaray