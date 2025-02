Vice presidente Fenerbahce: “Mourinho? Un insulto all’intelligenza descriverlo come razzista”

Il vice presidente del Fenerbahce Acun Ilicali ha parlato così al Daily Mail a riguardo di quanto accaduto nella conferenza stampa post derby – quando il tecnico portoghese aveva detto “saltavano come scimmie” riferendosi a una protesta della panchina di casa nei primi minuti del match – frase che gli è costata quattro turni di squalifica. Di seguito le sue parole: “Siamo sicuri al 110% che la sua intenzione non fosse quella di essere razzista. Nel corso della sua vita ha sempre avuto ottimi rapporti con persone provenienti da tutto il mondo, di diverse nazionalità. È un insulto all’intelligenza di alcune persone, hanno cercato di manipolare la descrizione di José e, alla fine, abbiamo assistito a un approccio falso e teatrale da parte del Galatasaray”.

“Quando ha detto che ‘saltavano come scimmie’ stava descrivendo il movimento, il che è chiaramente comprensibile poiché il filmato è ora pubblico. – prosegue il numero due del club turco – È come se avesse detto ‘corri come un coniglio’ o ‘sei cattivo come una serpe’. Usiamo gli animali per descrivere qualcosa di un po’ esagerato, ma è così semplice”.

Infine Ilicali annuncia le contromosse del club: “Intraprenderemo un’azione legale contro il Galatasaray per le accuse rivolte al nostro allenatore, perché si tratta di un’accusa davvero disgustosa”.

