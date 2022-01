Vice di Arteta: “Dopo una gara di questo livello è frustrante uscire con zero punti”

Il vice di Mikel Arteta, Albert Stuivenberg oggi in panchina a causa della positività del primo allenatore, ha così parlato dopo la gara contro il Manchester City persa per 1-2: “Siamo molto frustrati per il risultato, dopo aver giocato una gara di questo livello contro un avversario che è tra le squadre migliori al mondo. Finire con zero punti è davvero frustrante, perché dovevamo vincerla. Il rigore non concesso? Penso che ci fosse ma quello che conta è che non c’è stata la verifica al VAR”