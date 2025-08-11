Tottenham, Vicario: “Son merita il meglio. Abbiamo l’opportunità di vincere un altro titolo”

In una recente intervista rilasciata ai microfoni della stampa presente durante il tour pre-stagionale del Tottenham in Asia orientale, tra cui The Athletic, il portiere italiano degli Spurs, Guglielmo Vicario, ha parlato di svariati temi. Un estratto delle sue dichiarazioni: “Mi sarebbe piaciuto restare con lui (Son) per sempre. Lo amo come persona. Abbiamo condiviso lo spogliatoio per due stagioni e abbiamo vinto un trofeo importante. Ci ricorderemo l’uno dell’altro e ci rivedremo. Condivideremo i bei ricordi di quella serata a Bilbao. Rimarranno con me per sempre perché abbiamo scritto la storia insieme. Quel giorno era il mio capitano, quindi gli sarò grato per l’eternità. Non è stato facile, ma sono felice per lui. Per quello che ha fatto nella sua carriera calcistica e nella sua vita, è una persona meravigliosa. Si merita il meglio”. Sulla prossima stagione: “Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica. L’anno scorso non è stato abbastanza buono. Ci proveremo in cinque competizioni a partire dal 13 agosto. Abbiamo l’opportunità di vincere un altro trofeo. Sappiamo che sarà difficile, giocando contro quella che probabilmente è la migliore squadra del mondo in questo momento, ma vogliamo avere successo”. Sull’esonero di Postecoglou: “Ho mandato un messaggio ad Ange quando ho saputo la notizia. Sarò sempre legato a lui perché quella sera abbiamo scritto la storia. Era il manager in quella serata speciale in cui abbiamo alzato il trofeo. Posso solo dire cose belle su di lui. È una persona fantastica e mi ha dato l’opportunità di giocare in Premier League e la fiducia nelle mie capacità per diventare il portiere titolare. Gli sarò grato per tutta la vita”.

