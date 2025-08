Vicario: “In Champions sarà dura. Vogliamo essere una spina nel fianco”

06/08/2025 | 12:35:04

Guglielmo Vicario è diventato una pedina inamovibile per il Tottenham. Dal suo arrivo in Inghilterra, il portiere italiano si è fatto notare particolarmente dai sostenitori degli Spurs, ma soprattutto dai tifosi avversari per le sue grandi gesta tra i pali. L’estremo difensore ex Empoli ha rilasciato di recente un’intervista a Sky Sport Insider: “La finale di Bilbao non l’ho mai rivista per intero, ma riguardo spesso gli highlights, soprattutto i momenti della festa. Quando vinci, restano impresse le emozioni, non le azioni. È un successo storico, ci ricorderanno per sempre”. Sul salvataggio decisivo: “Un gesto ai limiti della fisica. Ha corso all’indietro, colpendo la palla con il piede debole a due metri d’altezza. Meritava davvero un tatuaggio”. Sul nuovo tecnico, Thomas Frank: “È diretto, giusto, pretende chiarezza e organizzazione. Siamo solo all’inizio, ma ci sono le basi per fare bene”. Sugli obiettivi stagionali: “L’anno scorso in campionato non è andata come volevamo. Dobbiamo migliorare, stabilizzarci tra le grandi. In Champions sarà dura, ma siamo pronti. Per molti sarà la prima volta, me compreso. Vogliamo essere una spina nel fianco per chiunque. Il calcio è imprevedibile, e noi vogliamo esserci fino in fondo”.

Foto: instagram Vicario