Vicario: “Siamo carichi. Le qualità le abbiamo, bisogna metterle in campo”

25/09/2026 | 20:35:26

Il portiere della Nazionale italiana, Guglielmo Vicario, ha parlato ai microfoni della RAI a pochi minuti dal match contro il Belgio. Queste le sue parole:

“Abbiamo entusiasmo e voglia, bisogna ripartire e ci vuole energia e positività. Siamo un buon mix tra giovani ed esperti, siamo carichi. Le richieste di Mancini? Ci ha detto di provare gioia, essere spensierati e attaccare. Le qualità le abbiamo, bisogna metterle in campo”.

Foto: Instagram Vicario