Vicario si presenta: “Il Tottenham è sempre stata la mia prima scelta. Pronto per questa esperienza”

Guglielmo Vicario si è presentato come nuovo portiere del Tottenham. Il portiere italiano ha così parlato ai canali ufficiali del club londinese: “Per me essere qui è un sogno, è uno dei più grandi team in Inghilterra e in Premier League, voglio iniziare in fretta e conoscere i miei compagni, sarà un onore. Il Tottenham è sempre stato la mia prima scelta, è un grande club. Ho iniziato la mia carriera dal basso sognando di arrivare al top, è stato difficile perché ho passato tutti i livelli, vedendo ogni tipo di giocatori e di calcio. Ho lavorato molto e mi sono messo in competizione con me stesso. La mia mentalità è sempre stata forte in ogni passo, ora voglio vivere il mio sogno e imparare tante cose, in Italia il calcio è differente e devo adattarmi rapidamente. Oggi il portiere deve sapere passare sia sul corto che sul lungo, devo formarmi come portiere d’attacco e sono pronto”.

Ha parlato con Postecoglou? “L’allenatore mi ha detto che il portiere è fondamentale per la sua mentalità offensiva. Ed è il ruolo di maggior responsabilità, ma voglio averla e stare a contatto con l’erba, sentire il rumore dei fans quando fai una parata. Il pubblico è fantastico, ti dà il fuoco, voglio vedere la gente degli Spurs di persona e spero di poter fare tante parate e garantire successi al Tottenham”. Foto: Instagram Tottenham