Vicario: “Sconfitta dura da accettare, puniti da due situazioni. Deve darci forza”

14/08/2025 | 00:08:02

Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha parlato a Sky Sport dopo la finale di Supercoppa: “Purtroppo questo è il calcio, è difficilissimo da accettare perché abbiamo fatto le cose bene. Ci hanno punito in due situazioni e poi ai rigori, è dura perché quello che ci eravamo ripromessi di fare lo abbiamo fatto. Eravamo vicini, ma non basta. Dispiace, ma sono orgoglioso di questi ragazzi perché alla fine partire con l’idea di fare certe cose e farle come le abbiamo fatto ci deve dare forza, anche se stasera è veramente dura”.

Foto: Instagram Vicario