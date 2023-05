Vicario: “Salvarsi per due anni di fila a tre giornate dalla fine non era scontato”

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo la salvezza ottenuta con il pareggio contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Ho preferito aspettare che l’arbitro fischiasse perché la partita non era ancora finita, le insidie sono dietro l’angolo. Poi quando ha fischiato ci siamo lasciati andare. Per l’Empoli salvarsi con tre turni d’anticipo non è scontato. Siamo una realtà piccola che lavora duramente tutti i giorni, abbiamo un popolo fantastico con una cittadina piccola che ci segue tutti i giorni, anche stasera erano in tanti ed è bello dargli questa gioia”.

Sul momento: “Sono arrivato due anni fa con l’obiettivo di tenere questo club in Serie A e riuscire a farlo per due anni di fila così, sempre con tre giornate di anticipo, sia un grande regalo per tutti, una soddisfazione immensa. A volte non riusciamo a goderci i momenti, ma questo momento di felicità da condividere col gruppo deve esserci”.

Foto: Instagram Vicario