Vicario: “Non potevo rifiutare questa opportunità”

Guglielmo Vicario, ex portiere dell’Empoli passato in estate al Tottenham per 18 milioni di euro, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali degli Spurs, dopo una serie di prestazioni convincenti in Premier League: “Ho detto che sarei venuto fin qui a piedi se necessario, firmando con il mio stesso sangue. Era il modo di dire che per me era un’opportunità che non potevo rifiutare. Potevo venire in Inghilterra dall’Italia camminando o correndo, avrei firmato con il mio sangue, tagliandomi con la penna e scrivendo con il sangue. Volevo così il Tottenham”.

Foto: Instagram Tottenham