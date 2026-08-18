Vicario: “La Juventus è il sogno di una vita. Aspettavo questo momento da quando ero bambino”

18/08/2026 | 19:19:22

Prime parole da giocatore della Juventus per Guglielmo Vicario: “Veramente l’emozione è grande, perché è il sogno un po’ di una vita. È da quando sono bambino che appunto ho sognato e ho sperato in questo momento, ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per esserci riuscito. Perché per me avere l’opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione, quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore ed è una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice”.

foto x juve