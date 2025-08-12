Vicario: “Giocare la Supercoppa a Udine sarà emozionante. Vogliamo vincere. Donnarumma? Dispiace, gli auguro il meglio”

12/08/2025 | 17:16:22

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale della Supercoppa Europea contro il PSG.

Queste le sue parole: “Sicuramente è un giorno importante per me, però l’emotività con il passare dei giorni cala e vogliamo solo vincere domani”.



Ormai sei un veterano:

“Sono ormai uno dei giocatori più anziani a livello anagrafico in spogliatoio, sono chiamato ad aiutare i giovani ma vedo un gruppo consapevole dei suoi mezzi, non ho molti consigli da dare se non di dare il meglio. Dobbiamo cominciare già da domani”.

Domani mancherà Donnarumma:

“Sì ho letto che non ci sarà, è il mio capitano con l’Italia, con lui ho un rapporto splendido, sono cose che riguardano lui e il suo club, gli auguro il meglio”.

Mirate a ripetervi:

“Già l’anno scorso abbiamo vinto un trofeo, vogliamo riassaggiare quella sensazione. Ora affrontiamo il PSG, nel calcio e nello sport si vince e si perde, non siamo dei maghi, non c’è una ricetta esatta per vincere. Sta a noi crederci e lavorare insieme per il traguardo, crediamo in Thomas Frank e nel nostro lavoro, dobbiamo mirare sempre più in alto”.

Come fermerete l’attacco del PSG?

“Sappiamo ovviamente il livello del PSG non solo in attacco. Quello che hanno fatto l’anno scorso è incredibile, dovremo concentrarci sul collettivo, ci sarà bisogno di tutti, dai giocatori ai tifosi sugli spalti”.

Frank ti ha chiesto altro rispetto a Postecoglu?

“Sì qualcosa è cambiato, devo essere pronto a leggere meglio la situazione che si presenta, è un approccio un po’ diverso rispetto a quello che ho fatto l’anno scorso ma può aiutare la squadra”.

Foto: sito Tottenham