Vicario da due mesi nome in evidenza nella lista dell’Inter

19/03/2026 | 20:00:56

Guglielmo Vicario è il nome in bella evidenza nella lista dell’Inter. Lo abbiamo anticipato subito dopo il 20 gennaio, ormai due mesi fa: in quei giorni si parlava soprattutto di Dibu Martinez, ma abbiamo spiegato come il profilo dello specialista argentino fosse stato proposto e che almeno in quel momento l’Inter aveva deciso di non approfondire. Semplicemente perché l’Inter aveva seguito due profili, entrambi italiani e in quest’ordine: Guglielmo Vicario ed Elia Caprile. In questi giorni e in queste ore stanno piovendo conferme di ogni tipo, non fosse altro perché il portiere del Tottenham è da tempo un pallino di Ausilio che lo avrebbe preso quando lasciò all’Empoli per andare al Tottenham se l’affare per Onana al Manchester United non fosse andato per le lunghe. La trattativa con il Tottenham ovviamente va fatta e concretizzata, è ancora presto, ma non ci sono dubbi che sia il primo nome nella lista dell’Inter. E le conferme di queste ore, dopo quanto era chiaro fin da gennaio, lo confermano.

Foto: sito Tottenham