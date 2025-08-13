Vicario: “Con il PSG c’è da soffrire. Giocare la Supercoppa a Udine è un sogno”

13/08/2025 | 20:51:21

Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario è intervenuto a Sky Sport prima della Supercoppa Europea: “Finalmente è arrivata la partita, che è la cosa più bella. Non vedevamo l’ora di arrivare allo stadio, adesso dobbiamo fare un bel lavoro. Per me è una favola che si trasforma in realtà, è bello essere qua davanti alla mia gente e sento una spinta dentro di me che mi aiuterà a dare il meglio. Conosciamo le loro qualità, quello che hanno fatto l’anno scorso è innegabile. Sappiamo che ci sarà da soffrire, questo sarà determinante”.

Foto: Instagram Vicario