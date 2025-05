Vicario carica il Tottenham: “Vogliamo vincere l’Europa League per Son”

20/05/2025 | 13:20:36

Intervistato da TNT Sports, il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha presentato la finale di Europa League contro il Manchester United.”Non ci saranno Bruno Fernandes e Son a sollevare il trofeo insieme. Ne vedrete solo uno. Vogliamo che questo succeda per Sonny perché quello che ha fatto per questa squadra in questi anni è stato straordinario, è una cosa importante per noi, lo sappiamo, ne siamo molto consapevoli. Sappiamo che alla fine solo una tra noi e il Manchester United vincerà questo trofeo, quindi faremo di tutto per portarlo a caso. Per noi, per il nostro staff e soprattutto per i nostri tifosi, perché sappiamo da quanto lo stanno aspettando e cosa possa significare per loro”.

Foto: Instagram Tottenham