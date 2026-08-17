Vicario alla Juventus in chiusura: confermato il prestito con diritto

17/08/2026 | 09:54:39

Guglielmo Vicario si appresta a diventare il nuovo portiere della Juventus. Una trattativa che ha avuto l’impulso positivo ieri dopo la rinuncia del club bianconero all’affare Martinez. Il Tottenham ha mantenuto sulla formula quanto avevamo anticipato già a luglio, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni, adesso siamo agli ultimi passaggi formali burocratici, poi Vicario potrà raggiungere Spalletti e il suo nuovo club.

Foto: Instagram Vicario