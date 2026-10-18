Vicario: “Aggrapparci ad alibi non è da Juventus. Dobbiamo seguire la linea tracciata dall’allenatore”

18/10/2026 | 23:31:32

Guglielmo Vicario commenta a DAZN la sconfitta contro la Lazio: “Non c’è bisogno di fare scaricabarile o incolpare qualcuno. Faremo le analisi con il mister. Abbiamo fatto una prestazione sotto livello e aggrapparci ad alibi non è da Juventus, anche perché il calendario sarà così tutto l’anno. Questo è ciò che ci richiede la storia di questo club. Bisogna metterci la faccia. Bisogna avere una presa di coscienza di capire cosa va messo a posto. Noi dobbiamo seguire la linea tracciata dall’allenatore. Lo faremo da gruppo, io in primis. Non ha senso piangersi addosso, anche perché giovedì si gioca di nuovo”.

Foto: X Juventus