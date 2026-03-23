Viareggio Cup, festa Fiorentina: battuto il Rijeka e trionfo dopo 34 anni
23/03/2026 | 17:54:49
La Viareggio Cup numero 76 si chiude con il successo della Fiorentina, che supera 4-1 il Rijeka dopo i tempi supplementari e torna a vincere il torneo dopo 34 anni di attesa e, in mezzo, tre finali perse.
Marcatori: 18′-100′ Croci (F), 64′ Grulovic (R), 94′ Mataran (F), 120′ Nwagwu (F).
Fiorentina: Dolfi, Cianciulli, Giusto, Boskovic, Beldenti (66′ Guidorizzi), Mataran, Bianchini (77′ Clarizia), Colaciuri, Pietropaolo (66′ Ikenna), Perrotti, Croci. A disp.: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Morazzini, Angeloni, Niang, Melani. All.: Capparella
Rijeka: Brzic, Vesligaj, Peteh, Tomic, Kitin, Skalamera (53′ Miskulin), Serifi, Grulovic, Samateh, Jaiteh, Beviakva. A disp.: Udovicic, Markovic, Simunic, Budanovic, Bogovic. All.: Gajzler