Vialli non ce l’ha fatta. Ciao Gianluca, grande campione

Gianluca Vialli non ce l’ha fatta. Dopo una lunga malattia è morto a 58 anni. Ha combattuto il tumore al pancreas con la dignità e lo stile di sempre. Lascia un grande vuoto per la straordinaria umanità, evidenziata nel corso della sua carriera non soltanto da calciatore. Alla famiglia Vialli le nostre più sentite condoglianze.

foto: profilo Instagram Gianluca Vialli