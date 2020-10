Vialli: “Il gioco dell’Atalanta perfetto per un attaccante. Sarebbe stato bello giocare con Gasperini”

Gianluca Vialli, membro del Team Italia, con l’amico Roberto Mancini, ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha esaltato il gioco di Gasperini, che sarebbe l’ideale per un attaccante.

Queste le sue parole: “Il gioco di Gasperini è l’ideale per un attaccante. Mi sarebbe piaciuto da matti giocare con questa Atalanta, mi sarei divertito ad ogni partita. E’ un gioco che ti coinvolge, fai un sacco di gol, fatichi ma ti diverti da matti. I bergamaschi giocano con quello spirito che mi piace: avventuroso, coraggioso, uno spirito che abbiamo visto, anche in Europa può portare frutti. C’è altruismo, giocano con continuità e da squadra. Che poi sono i valori che cerchiamo in Nazionale. Vogliamo giocatori altruisti, coraggiosi, che abbiano fame e garantiscano continuità. Io queste cose le vedo nell’Atalanta. Inoltre, la società sa di quali giocatori ha bisogno, fa acquisti mirati e ogni anno diventa sempre più forte, poi dal settore giovanile escono dei talenti fantastici che poi magari valorizza, vende, reinveste. È un modello che molte società farebbero bene a seguire. Gli auguro di poter vincere qualcosa di importate, sarebbe il premio giusto a questo straordinario giocattolo costruito”.

