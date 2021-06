Via libera ai vaccini per la Nazionale spagnola, arriva la conferma del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato che la squadra di calcio spagnola sarà vaccinata prima di Euro 2020, affermano i media spagnoli. Il provvedimento arriva dopo che la Nazionale ha avuto due positivi al Covid durante il ritiro pre Europeo, ovvero Sergio Busquets e Diego Llorente. Dopo aver conosciuto il primo positivo del giocatore del Barcellona, ​​sono arrivate le critiche per il fatto che la squadra che sta per partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stata vaccinata e quella principale che parteciperà all’Europeo che sta per cominciando no. Le vaccinazioni saranno fatte nella giornata di oggi in modo tale da avere i giocatori in piena forma per lunedì sera quando la Spagna affronterà la Svezia.

Foto: twitter Spagna