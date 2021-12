Vezzali: “Tamponi obbligatori per eventi sportivi? Non lo escludo. Puntiamo alla salute delle persone”

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato alla cerimonia di consegna dei Collari d’oro stamattina all’Auditorium Parco della musica a Roma, parlando in merito alla nuova riforma del Governo, che vorrebbe adottare i tamponi, oltre al solo green pass, per assister ad eventi sportivi ma anche cinema, spettacoli teatrali e quant’altro.

Queste le sue parole: “Il governo sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini e poter consentire di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tamponi obbligatori per eventi sportivi? Non lo escludo. Se verrà fatta sarà solo per tutelare la salute dei cittadini, che è la cosa primaria per il governo. Anche a chi ha fatto tre dosi di vaccino? Purtroppo il virus sta correndo, noi vogliamo solo tutelare la salute di tutti”.

Foto: Twitter personale