Vezzali sulla riapertura degli stadi: “Ecco cosa ho chiesto alla cabina di regia”

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, tramite il proprio account Twitter, ha voluto comunicare pubblicamente le sue richieste alla cabina di regia circa la riapertura degli stadi. Ecco il messaggio dell’ex atleta:

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020”.

Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per @Tokyo2020 — Valentina Vezzali (@VVezzali) July 22, 2021

Foto: Twitter Vezzali