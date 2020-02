Vertonghen in scadenza con il Tottenham, l’Ajax allo scoperto: “Sì, ci interessa”

Jan Vertonghen è in scadenza di contratto con il Tottenham e per ora non sembrano esserci i margini per un rinnovo, ecco perché il difensore belga classe 1987 è un profilo molto ambito a parametro zero. Sulle sue tracce di sono diversi club, soprattutto l’Ajax che vorrebbe riportarlo ad Amsterdam dopo averlo lanciato nel grande calcio. E in tal senso, i Lancieri sono usciti allo scoperto, queste le parole del tecnico Erik Ten Hag ai microfoni di Ziggo Sport: “Sì, è un giocatore che ci interessa, anche perché ha già un passato importante con l’Ajax”.

Foto: Twitter personale Vertonghen