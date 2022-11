Vertonghen in risposta a De Bruyne: “Suppongo che attacchiamo male perché siamo vecchi”

Sembrerebbe che le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne non siano state digerite da Jan Vertonghen. Il centrocampista del Manchester City aveva dichiarato che il Belgio non avrebbe vinto il Mondiale e le sue parole non sono piaciute allo spogliatoio dei diavoli rossi. Dopo la sonora sconfitta per 2-0 contro il Marocco, Jan Vertonghen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa come riporta Marca: “Suppongo che attacchiamo male a causa dell’età, siamo troppo vecchi anche davanti”. Sulla situazione De Bruyne si esprime così: “Ci sono molte cose che mi passano per la testa e che sarebbe meglio non dire, perlomeno fuori dallo spogliatoio. E’ frustrante la sconfitta di oggi. Ora abbiamo una partita che sarà come una finale, ci giochiamo tutto”.

Foto: Instagram Vertonghen