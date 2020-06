Vertonghen allo scoperto: “Non andrò all’Ajax, ma intorno a me c’è tanto movimento”

Jan Vertonghen esce allo scoperto. Il difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sporza: “Niente Ajax? Non sono deluso, era una cosa chiara già da molto tempo. Adesso è pubblica, mi dispiace solo che sia stato detto esplicitamente. L’Ajax sarà sempre speciale per me, ma in realtà non abbiamo mai discusso. Ho già detto che non volevo competere con il mio caro amico Daley Blind, che sta facendo molto bene. Il mio futuro? Non posso dire molto, ma c’è molto movimento. La maggior parte delle squadre aspetta che le attuali competizioni siano finite e di essere sicuri di incassare i soldi dei diritti televisivi”.

Foto: Twitter personale Vertonghen