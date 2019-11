Verso Torino-Inter, Conte: “Bisogna stringere i denti. Sensi, Gagliardini e Asamoah restano indisponibili”

Domani sera l’Inter sarà di scena al Grande Torino per la gara contro i granata di Walter Mazzarri. Antonio Conte, nella consueta conferenza pre-gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Sulla squadra e gli infortunati: “Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, oggi nonostante il maltempo dovremo lavorare perché il Torino è un avversario molto difficile. Non ci sono recuperi particolari. Sensi, Gagliardini e Asamoah restano indisponibili. Stefano ha saltato tutto il precedente mini-ciclo, con lo staff medico stiamo cercando di riportarlo al meglio delle condizioni per giocare stabilmente”.

Sul tour de force in arrivo: “Bisogna stringere i denti, siamo ancora in grande emergenza come nei precedenti mini-cicli. Deve essere uno stimolo ulteriore, servirà qualcosa in più da parte di tutti i calciatori per sopprimere a questa situazione che spero presto possa alleggerirsi. Così rischiamo sempre i giocatori per assenza di alternative. Faremo del nostro meglio anche in Champions dove non sarà facile. Lo sapevamo dall’inizio della stagione”.

Su Mazzarri:”Con Walter i rapporti sono ottimi. Ci siamo affrontati in Inghilterra, abbiamo parlato delle nostre esperienze, è inevitabile che però sul campo siamo avversari. Ognuno di noi proverà a vincere. C’è stima e rispetto per lui e la sua carriera: so quanto dedica al calcio e mi basta”. Su Lukaku e Lautaro: “Sono molto contento e mi auguro continuino così”.



Foto: Profilo Twitter Inter