Verso Roma-Udinese, il club giallorosso ricorda un eurogol di Totti. Il video

Stasera alle 20:45 andrà in scena Roma-Udinese, gara conclusiva della quinta giornata di Serie A. C’è grande voglia di riscatto in casa giallorossa dopo la prima sconfitta stagionale rimediata sul campo del Verona. In attesa che il match inizi, il club capitolino ha pensato di stuzzicare i ricordi dei tifosi giallorossi postando tramite i propri canali social il video di un eurogol di Francesco Totti contro i bianconeri. Di seguito il filmato.

Foto: Twitter Roma