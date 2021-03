Verso Real Madrid-Liverpool, Salah: “Loro hanno perso CR7, il migliore della storia”

Manca una settimana al ritorno della Champions League con l’andata dei quarti di finale e già il clima si fa sempre più rovente. Intervistato da Marca, Mohammed Salah, attaccante del Liverpool ha parlato dei suoi futuri avversari, il Real Madrid:

“Cosa è cambiato rispetto alla fine del 2018? Da allora noi abbiamo vinto la Premier e la Champions. Siamo campioni. Questo è cambiare molto. Il Real ha perso alcuni grandi giocatori, come Cristiano Ronaldo che è il migliore della sua storia, uno che segnava tantissimo. Allo stesso tempo hanno acquistato Hazard. Eden non ha avuto fortuna, è stato infortunato. La squadra ha grandi giocatori anche se ha perso i gol di Ronaldo. Non posso dire quale sia la migliore, ma di fatto sono ai quarti di finale e saranno pronti e noi dovremo essere altrettanto pronti”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool